В Москве снова включили отопление

«Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве снова включили отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что по прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода, температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

«Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал Собянин.

Напомним, в Рязани отопительный сезон завершился 24 апреля.