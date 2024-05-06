В Иркутской области зафиксировали масштабные пожары в нескольких СНТ

В Иркутской области зафиксировали масштабные пожары в нескольких СНТ. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил Telegram-канал SHOT.

Под Братском горят 30 дачных домов и хозпостроек на территории пяти садоводств. Местных жителей призвали к срочной эвакуации.

На территории товарищества «Алюминщик» пылают 15 домов, столько же строений — в садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория». Огонь распространяется из-за сильного ветра и перекидывается на жилые дома. По словам местных властей, ситуация с пожарами очень серьёзная.

На месте работают более 40 спасателей.