Слуцкий: Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая

Уточняется, что такая ситуация может сложиться, если президент России Владимир Путин предложит кандидатуру главы Кабмина сразу после инаугурации.

Госдума может утвердить премьер-министра в среду, 8 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ЛДПР Леонида Слуцкого.

Уточняется, что такая ситуация может сложиться, если президент России Владимир Путин предложит кандидатуру главы Кабмина сразу после инаугурации.

Также Слуцкий отметил, что членов правительства Госдума может утвердить за два заседания — с большой вероятностью, они состоятся 13 и 14 мая.