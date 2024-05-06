Рязанская прокуратура напомнила о правилах езды на электросамокатах

С 1 марта 2023 года в ПДД были внесены изменения.

Рязанская прокуратура напомнила о правилах езды на электросамокатах. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Telegram-канале надзорного органа.

С 1 марта 2023 года в ПДД внесены изменения, касающиеся водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Отмечается, что СИМ должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой (фонарем) белого цвета спереди.

Основные правила дорожного движения на электросамокатах: