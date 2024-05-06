Рязанская прокуратура напомнила о правилах езды на электросамокатах
С 1 марта 2023 года в ПДД были внесены изменения.
Рязанская прокуратура напомнила о правилах езды на электросамокатах. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в
С 1 марта 2023 года в ПДД внесены изменения, касающиеся водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Отмечается, что СИМ должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а также фарой (фонарем) белого цвета спереди.
Основные правила дорожного движения на электросамокатах:
- запрещено превышать скорость 25 км/ч;
- движение должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов;
- запрещается движение на автомагистралях;
- лица, передвигающиеся на СИМ, при движении по краю проезжей части должны ездить по ходу движения транспортных средств;
- пересекать пешеходные переходы можно только спешившись с СИМ;
- запрещено ездить со скоростью более 8 км/ч, если СИМ создает помехи для движения пешеходов или подвергает их опасности.