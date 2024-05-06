Рязанская компания по добыче известняка задолжала 70,3 млн рублей по налогам
Отмечается, что организация выплатила долг из-за угрозы конфискации 21 автомобиля.
Рязанская компания по добыче известняка задолжала 70,3 млн рублей по налогам. Об этом сообщает пресс-службе регионального УФССП.
Судебные приставы взыскали 70,3 млн рублей взыскали с организации в Рязанской области, которое занимается добычей известняка. Долг возник из-за неуплаты налогов.
Отмечается, что организация выплатила долг из-за угрозы конфискации 21 автомобиля.