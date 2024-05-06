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RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая
По данным источника издания, атака ожидается более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.

ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. Об этом сообщает RT.

По данным источника издания, атака ожидается более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.

Отмечается, что это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.