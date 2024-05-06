Россияне стали чаще оформлять ипотечные кредиты на загородные дома
Основная причина спроса — цена квадратного метра в собственном доме гораздо ниже, чем в квартире.
Россияне стали чаще оформлять ипотечные кредиты на загородные дома. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что за первый квартал банки выдали таких кредитов более чем на 200 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.
Основная причина спроса — цена квадратного метра в собственном доме гораздо ниже, чем в квартире.