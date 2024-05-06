Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве нескольких улиц в Михайлове

По данному факту прокурором района внесено представление главе муниципалитета. Оно находится на рассмотрении.

Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве нескольких улиц в Михайлове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По данным ведомства, при проведении работ по благоустройству площади Ленина и улицы имени маршала Голикова, реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» со стороны подрядной организации были допущены нарушения. В рамках гарантийных обязательств администрацией Михайловского района руководителю юридического лица направлена претензия.

Представители прокуратуры выяснили, что в предъявленном требовании отражены не все имеющиеся на объекте недостатки. В нем отсутствуют сведения о необходимости монтажа брусчатки в местах ее полного отсутствия, на отдельных участках требуется замена и монтаж светодиодной брусчатки, детские качели имеют ненадлежащий монтаж основания, вследствие которого они накренились.

По данному факту прокурором района внесено представление главе муниципалитета. Оно находится на рассмотрении.