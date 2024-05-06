На шести рязанских улицах 7 мая отключат холодную воду
Ее не будет с 09:30 до 17:00.
На шести рязанских улицах 7 мая отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
Во вторник, 7 мая, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Гагарина, дома №№ 69, 71, 71 корпус 1, 73, 73 корпус 1, 75;
- улица Гоголя, дома №№ 28-36 (четная сторона), №№ 33-35 (нечетная сторона), 52 корпус 1;
- улица Островского, дома №№ 18-38 (четная сторона), №№ 23-43 (нечетная сторона), 24 (МБОУ Школа № 19 (25), 24-а (МБДОУ Детский сад № 71), 33 (МБОУ Школа № 19/25), 39 (МБДОУ Детский сад № 81)
- улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25, 33/67;
- проезд Островского, дома №№ 3 (МБДОУ Детский сад № 73), 4, 4-а, 5, 7, 9;
- улица Черновицкая, дома №№ 1/77, 3, 3 корп.1, 5, 7, 7 корпус 1, 12, 18, 20, 20 корпус 2, 5 корпус 1 (МБДОУ Детский сад № 87).