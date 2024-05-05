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В Ростовской области товарный поезд сошел с рельсов

В Ростовской области товарный поезд сошел с рельсов. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в районе станции Куберле. Из-за аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России.

По данным канала, около 10 поездов задержали на девять часов.

Отмечается, что ремонтные бригады очистили один путь, пассажиры постепенно покидают пробку. Транспортная прокуратура начала проверку. Пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал «112»