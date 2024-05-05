В Москве в багажнике автомобиля нашли четыре квадрокоптера и дрон

В Москве в багажнике автомобиля нашли четыре квадрокоптера и дрон. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще в субботу, 4 марта, на Зубовском бульваре. Полицейские остановили автомобиль Changan Lantuo, в машине сидели четыре человека. В багажнике нашли четыре квадрокоптера и беспилотник самолетного типа.

Как пишет телеканал, владелец автомобиля пояснил полицейским, что хотел исследовать и изучить перевозимые дроны.

Также отмечается, что мужчина проходил обучение в Ульяновском институте гражданской авиации имении Главного маршала авиации Бугаева.

Проводится проверка.