В МЧС рассказали о пожаре в Горроще

Информация о возгорании поступила в 0:42 в воскресенье, 5 мая. По данным ведомства, огонь повредил дом.

В региональном ГУ МЧС рассказали РЗН. инфо о пожаре в Горроще.

Информация о возгорании поступила в 0:42 в воскресенье, 5 мая. В 1:18 пожар локализировали, а в 1:28 — ликвидировали.

По данным ведомства, огонь повредил дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

К тушению привлекались шесть единиц техники и 21 человек.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее появилось видео с места происшествия.