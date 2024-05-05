В МЧС рассказали о пожаре в Горроще
Информация о возгорании поступила в 0:42 в воскресенье, 5 мая. По данным ведомства, огонь повредил дом.
В региональном ГУ МЧС рассказали РЗН. инфо о пожаре в Горроще.
Информация о возгорании поступила в 0:42 в воскресенье, 5 мая. В 1:18 пожар локализировали, а в 1:28 — ликвидировали.
По данным ведомства, огонь повредил дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
К тушению привлекались шесть единиц техники и 21 человек.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия.