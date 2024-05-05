В Красноярском крае при пожаре в пятиэтажке погибли два человека

В Красноярском крае в пятиэтажке случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Шушенском в воскресенье, 5 мая. Загорелась квартира на третьем этаже.

По предварительной информации ведомства, погибли два взрослых человека, еще трое пострадали. Спасено 10 человек, из них 5 детей.

На месте происшествия работали 26 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причину пожара установят дознаватели.

Фото: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»