В Кемерове автомобиль врезался в дерево, погибли три человека

В Кемерове автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

ДТП произошло в воскресенье, 5 мая, в районе 1-го Ноябрьского переулка. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение и дерево.

Как уточнили в полиции, 20-летний автомобилист и двое его пассажиров в возрасте 21 года и 27 лет скончались на месте аварии от полученных травм.

Кроме того, пострадали 22-летний и 24-летний пассажиры. Уточняется, что с травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждение.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»