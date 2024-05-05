Российские войска поразили склад ВСУ в Харькове

Удар нанесли по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины.

Российские войска поразили склад в Харькове. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удар нанесли по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины.

«Вчера [4 мая] в 22.00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много „скорых“ и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что также удары нанесли в городе Балаклея и в Чугуеве Харьковской области.