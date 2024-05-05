Макрон: дальность российских ракет подвергает Европу опасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мощность и дальность российских ракет подвергают Европу опасности. По его словам, в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мощность и дальность российских ракет подвергают Европу опасности. Об этом он заявил в интервью газете La Tribun, передало РИА Новости.

«Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ», — сказал президент Франции.

По его словам, в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».