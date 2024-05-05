Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Пасхой
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в Пасхальном богослужении, которое прошло в кафедральном соборе Рождества Христова города Рязани.
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в Пасхальном богослужении, которое прошло в кафедральном соборе Рождества Христова Рязани. Об этом
Малков поздравил рязанцев с праздником и пожелал жителям добра, здоровья и благополучия.
Пасхальное богослужение провел Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.