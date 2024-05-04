В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга слетел в котлован

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга слетел в котлован. Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла утром 4 мая. Водитель Volkswagen Polo сильно превысил скорость и не отреагировал на требование сотрудников ДПС остановиться. За ним организовали погоню.

Водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и слетел в котлован.

Выяснилось, что за рулем находился пьяный 21-летний мужчина. С ним находилось два 20-летних пассажира. Всех троих госпитализировали.