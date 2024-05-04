В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности»
В субботу, 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.
В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности». Об этом сообщает пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В субботу, 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.
Напомним, штраф за данное нарушение составляют 1000 рублей с человека.