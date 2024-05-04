В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности»

В субботу, 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.