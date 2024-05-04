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В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности»
В субботу, 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

В Рязанской области пройдет рейд «Ремни безопасности». Об этом сообщает пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В субботу, 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

Напомним, штраф за данное нарушение составляют 1000 рублей с человека.