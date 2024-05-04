В Рязани сотрудники ППС задержали двух наркоторговцев

Инцидент произошел на улице Электрозаводской.

В Рязани сотрудники ППС задержали двух наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Электрозаводской. Полицейские заметили, что двое мужчин что-то прятали в земле. Они также попытались скрыться, когда заметили оперативников, но их задержали.

Выяснилось, что 25-летний и 23-летний рязанцы раскладывали закладки с наркотиками по заданию владельцев наркомагазина.

Во время досмотра задержанных, в их автомобиле и по месту жительства нашли синтетические наркотики двух видов общей массой 94 грамма.

Возбуждено уголовное дело.