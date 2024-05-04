В пасхальную ночь в рязанских храмах будут дежурить более 200 сотрудников МЧС

Перед началом богослужений сотрудники МЧС осмотрят подъездные пути и храмы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Особое внимание уделят путям эвакуации и эвакуационным выхода.

В пасхальную ночь в рязанских храмах будут дежурить более 200 сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

4 и 5 мая в церквях, храмах и соборах Рязанской области планируется дежурство сотрудников МЧС России. Всего во время дежурств будет задействовано более 200 человек.

Перед началом богослужений сотрудники МЧС осмотрят подъездные пути и храмы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Особое внимание уделят путям эвакуации и эвакуационным выхода.