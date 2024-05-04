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В массовом ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали три человека
Столкнулись две иномарки и троллейбус.

В массовом ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в субботу, 4 мая, вблизи дома № 63/29 по улице Гагарина. 69-летний рязанец, управляя автомобилем Hyundai Creta, столкнулся с автомобилем Mazda CX-5, под управлением 28-летней местной жительницы и троллейбусом, под управлением 23-летнего рязанца.

В результате пострадали водитель автомобиля Hyundai, его 70-летняя пассажирка и 28-летняя пассажирка автомобиля Mazda CX-5. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.