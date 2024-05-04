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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новость.

В субботу, 3 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте, и еще ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошел на Землю. После этого все обычно присутствующие в храме и вокруг него паломники зажигают свечи и лампады. После огонь доставляют в другие страны.

Напомним, в этом году Благодатный огонь доставят и в Рязань.