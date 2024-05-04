Стилист Александр Рогов пригласил рязанцев на съемки своего шоу
Съемки шоу «Рогов в городе» пройдут в субботу, 4 мая, примерно в 20:00 у ДК «Приокский» (улица Октябрьская, дом № 5).
Стилист Александр Рогов пригласил рязанцев на съемки своего шоу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рогов в городе. Рязань».
Съемки шоу «Рогов в городе» пройдут в субботу, 4 мая, примерно в 20:00 у ДК «Приокский» (улица Октябрьская, дом № 5).
«Все, кто хотел бы принять участие в программе в качестве зрителей, понаблюдать за съемочным процессом и порадоваться за вашу землячку, добро пожаловать!» — отметили в сообщении.
Фото: Telegram-канал Rogov.