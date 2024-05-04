Рязанские тротуары начнет отмывать разработанный на ряжском заводе «Чистик»

Ряжский авторемонтный завод создал серию коммунальной комбинированной техники на базе УАЗа.

Рязанские тротуары начнет отмывать разработанный на ряжском заводе «Чистик». Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

Он рассказал, что Ряжский авторемонтный завод создал серию коммунальной комбинированной техники на базе УАЗа. Она позволяет делать различные операции во все времена года благодаря замене по сезону навесного оборудования.

«Сейчас рязанский „Чистик“ проходит сертификацию. После планируем приобрести для городских служб необходимое количество техники», — отметил Артемов.