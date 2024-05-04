Рязанка перевела 230 тысяч рублей телефонным мошенникам

Полиция возбудила уголовное дело.

Рязанка перевела 230 тысяч рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летняя местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные обманом похитили у нее 230 500 рублей.

Выяснилось, что сначала женщине позвонил «оператор сотовой связи» и заявил о необходимости продления договора оказания услуг. Она продиктовала ему цифры кода подтверждения, которые пришли ей в СМС. Спустя некоторое время ей позвонил другой незнакомец, который представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники воспользовались персональными данными и пытаются похитить ее накопления. Он убедил рязанку опередить мошенников и перевести все имеющиеся на счетах денежные средства на «безопасный» счет.

«Сотрудники УМВД России по Рязанской области призывают граждан внимательно относиться ко всем сообщениям и проявлять бдительность при общении по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они себя не называли — представителями операторов сотовой связи или работниками портала Госуслуг, сотрудниками банков или правоохранительных органов. Никогда, ни при каких обстоятельства нельзя выполнять указания звонящих, передавать коды из смс-сообщений и данные банковских карт», — отметили в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело.