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Рязанец потратил с чужой карты 22 тысячи рублей
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет колонии.

Рязанец потратил с чужой карты 22 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что потеряла свою банковскую карту в неизвестном месте и не успела ее заблокировать. Спустя некоторое время с ее счета списали 22 234 рублей.

Полицейские выяснили, что карту нашел 49-летний рязанец. Он потратил деньги на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет колонии.