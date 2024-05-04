Пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на проводницу и ранил ножом участника СВО

Пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на проводницу и ранил ножом участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 26-летний пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда. Он хотел выйти и посмотреть закат. За проводницу вступился военный, возвращавшийся с СВО. В итоге преступник бросился на него с ножом и 10 раз ударил.

Нападавшего задержали на следующей станции. Раненого мужчину госпитализировали. Угрозы его жизни нет .