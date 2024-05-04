Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
10°
Вск, 05
13°
Пнд, 06
10°
ЦБ USD 91.69 -0.36 04/05
ЦБ EUR 98.56 -0.08 04/05
Нал. USD 87.90 / 100.00 04/05 16:35
Нал. EUR 94.70 / 115.00 04/05 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
Вчера 13:36
1 208
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
6 343
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
11 562
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
31 709
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на проводницу и ранил ножом участника СВО

Пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на проводницу и ранил ножом участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 26-летний пассажир поезда «Москва — Владивосток» напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда. Он хотел выйти и посмотреть закат. За проводницу вступился военный, возвращавшийся с СВО. В итоге преступник бросился на него с ножом и 10 раз ударил.

Нападавшего задержали на следующей станции. Раненого мужчину госпитализировали. Угрозы его жизни нет .