На Московском шоссе в Рязани водитель авто сбил и прокатил мужчину на капоте

На кадрах видно, что сначала между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них сел за руль автомобиля и намерено сбил оппонента.

На Московском шоссе в Рязани водитель авто сбил и прокатил мужчину на капоте. Видео опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.

Инцидент произошел у дома № 51/2 на Московском шоссе. На кадрах видно, что сначала между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них сел за руль автомобиля и намерено сбил оппонента.

Во время движения машины мужчина несколько раз ударил по лобовому стеклу. После этого машина остановилась, из нее вышли двое и попытались наброситься на него.

Чем закончился конфликт и что стало его причиной — неизвестно.