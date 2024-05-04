21-летний житель Тулы украл деньги из квартиры пожилой рязанки под видом газовщика

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии.

21-летний житель Тулы украл деньги из квартиры пожилой рязанки под видом газовщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 76-летняя жительница Скопина. Она заявила, что после визита незнакомца из ее квартиры пропали 11 тысяч рублей. По ее словам, мужчина зашел в ее квартиру, предлагая приобрести прибор для измерения концентрации природного газа в воздухе. Она выслушала его, но покупать товар не стала. Мужчина ушел.

Полицейские начали розыск. На следующий день в полицию обратилась 40-летняя местная жительница и рассказала, что ее 70-летняя мать приобрела у незнакомого мужчины странный газовый прибор по высокой цене. По телефону она описала мужчину, похожего на разыскиваемого.

Сотрудники полиции немедленно выехали на адрес и остановили 21-летнего жителя Тулы. Выяснилось, что он причастен к краже из квартиры 76-летней пенсионерки. Ранее его осудили за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии.