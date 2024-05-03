Замминистра сельского хозяйства Рязанской области назначили Евгения Кошелкина
Отмечается, что до этого он работал в АО «Корпорация развития Рязанской области», а ранее в двух госучреждениях — Центре государственной кадастровой оценки и МФЦ.
Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области назначили Евгения Кошелкина. Об этом пишет «
Отмечается, что до этого он работал в АО «Корпорация развития Рязанской области», а ранее в двух госучреждениях — Центре государственной кадастровой оценки и МФЦ.