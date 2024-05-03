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В Рыбновском районе загорелись три дома, в результате пострадал ребенок
Одно строение выгорело полностью, два — частично.

В Рыбновском районе загорелись три дома, в результате пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании в деревне Новоселки поступила на пульт дежурного 2 мая в 11:00. Там вспыхнули три жилых дома, один из которых выгорел полностью, остальные пострадали частично.

На тушение выезжали четыре пожарных автомобиля, 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Общая площадь, пройденная огнем, составила 122 квадратных метра. В результате происшествия пострадал ребенок 2016 года рождения.

Причины и подробности инцидента установят специалисты.