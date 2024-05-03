В Рязани отменили праздничный салют в честь Дня Победы
Праздничного салюта не будет в 49 городах России. Такое решение власти приняли из-за угрозы атаки со стороны ВСУ.
В Рязани отменили праздничный салют в честь Дня Победы. Об этом сообщает Mash.
Праздничного салюта не будет в 49 городах России. Такое решение власти приняли из-за угрозы атаки со стороны ВСУ.
Помимо этого в Рязани не будет торжественного строя. Его также не будет в Белгороде, Брянске, Новочеркасске, Орле, Липецке, Анадыре, Севастополе, Симферополе, Калуге, Саратове, Чебоксарах, Ижевске, Пскове, Орске, Оренбурге, Адыгее, Калмыкии, Донецке, Мелитополе, Луганске, Геническе (Херсонская область), Курске, Махачкале и Дербенте.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-формате.