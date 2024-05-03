Рязанская компания задолжала работникам полмиллиона рублей

Отмечается, что организация находится в Ухоловском районе и занимается дорожно-ремонтными работами.

Рязанская компания задолжала работникам полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что организация находится в Ухоловском районе и занимается дорожно-ремонтными работами.

Прокуратура провела проверку и установила, что 14 работникам не выплатили заработную плату в размере более 500 тысяч рублей.

После вмешательства ведомства руководство погасило задолженность.