Рязанцев предупредили о новых схемах мошенничества перед Пасхой

Например, вблизи храмов расклеивают объявления с qr-кодам, где призывают пожертвовать деньги на якобы церковные нужды.

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества перед Пасхой. Об этом сообщает 7info со ссылкой на местную Епархию.

Отмечается, что в интернете злоумышленники создают сайты, где предлагают «поставить свечу за здравие». Если ввести на таком ресурсе данные своей карты, то мошенники получат доступ ко счету.

Кроме того, вблизи храмов расклеивают объявления с qr-кодам, где призывают пожертвовать деньги на якобы церковные нужды.