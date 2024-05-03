Полицейские задержали 26-летнего рязанца за хранение гашиша
В его квартире нашли 56 граммов гашиша.
Полицейские задержали 26-летнего рязанца за хранение гашиша. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В квартире мужчины на улице Черновицкой провели обыск. В результате оперативники нашли более 56 граммов гашиша. По предварительной информации, рязанец хранил наркотик для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, выясняются обстоятельства приобретения злоумышленником запрещенного вещества.