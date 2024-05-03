Бывшие руководители МКЦ и Дворца молодежи будут работать в гордуме и мэрии Рязани
Ранее директор муниципального культурного центра Владимир Колчаев и директор Дворца молодежи Николай Плетнев ушли с постов по собственному желанию.
Бывшие руководители МКЦ и Дворца молодежи будут работать в гордуме и мэрии Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее директор муниципального культурного центра Владимир Колчаев и директор Дворца молодежи Николай Плетнев ушли с постов по собственному желанию.
Теперь Владимир Колчаев станет советником по вопросам культуры в администрации города Рязани, а Николай Плетнев будет работать в аппарате Рязанской городской Думы.