Бывшие руководители МКЦ и Дворца молодежи будут работать в гордуме и мэрии Рязани

Ранее директор муниципального культурного центра Владимир Колчаев и директор Дворца молодежи Николай Плетнев ушли с постов по собственному желанию.

Бывшие руководители МКЦ и Дворца молодежи будут работать в гордуме и мэрии Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее директор муниципального культурного центра Владимир Колчаев и директор Дворца молодежи Николай Плетнев ушли с постов по собственному желанию.

Теперь Владимир Колчаев станет советником по вопросам культуры в администрации города Рязани, а Николай Плетнев будет работать в аппарате Рязанской городской Думы.