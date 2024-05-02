В Саратовской области 17-летний юноша и 18-летняя девушка погибли в ДТП

В Саратовской области 17-летний юноша и 18-летняя девушка погибли в ДТП. Об этом в четверг, 2 мая, в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

Трагедия произошла 30 апреля в 23:20 у села Большой Кушум. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево. В результате аварии несовершеннолетний молодой человек погиб в автомобиле скорой помощи. Пассажирка скончалась в медучреждении. Водитель находится в среднетяжелом состоянии, еще один 17-летний пассажир в реанимации с тяжелыми травмами.

Полиция установила, что виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.