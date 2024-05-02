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В Рязанской области мужчину задержали за незаконную вырубку леса
Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчину задержали за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры совместно с УФСБ России по Рязанской области и региональным УМВД зафиксировали факт незаконной вырубки на территории ГКУ РО «Касимовское лесничество».

Выяснилось, что вырубкой занимался житель Нижегородской области. Он причинил ущерб лесу на сумму более 249 тыс. рублей. На месте вырубки нашли 18 спиленных сосен, грузовик со специальным погрузчиком, бензопилу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали.