В России снизилось число новых случаев заражений ВИЧ

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

В России снизилось число новых случаев заражений ВИЧ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

По его словам, в 2023 году количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось и составило менее 55 тысяч.

Однако эксперт отметил, что при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ постоянно растет и значительно превышает показатель в Евросоюзе.