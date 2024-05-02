Стало известно, сколько будет стоить час платной парковки в Рязани

Отмечается, что цена за парковку не индексировалась уже более 8 лет.

Стало известно, сколько будет стоить час платной парковки в Рязани. Информация появилась на сайте мэрии.

Стоимость пользования платными парковками составит 40 рублей в час. Отмечается, что цена за парковку не индексировалась уже более 8 лет.

В мэрии подчеркнули, что для экономии пользователи могут приобрести месячный абонемент за 2200 руб., позволяющий парковаться на любых платных парковках без ограничения по времени.

Режим работы парковки: с 08.00 до 18.00 с понедельника по пятницу (в выходные и праздничные дни плата не взимается). Оплата производится в течение первых 15 минут парковки. В данный момент ведется тестирование всех сервисов по оплате.

Когда платные парковки начнут функционировать в полном режиме не сообщается.