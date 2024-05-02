Рязанская компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

На предприятии будут внедрять принципы бережливого производства.

Рязанский компания «Каркас-Стандарт» стала участником национального проекта «Производительность труда». На предприятии прошло совещание, которое провели эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. В ближайшее время они начнут обучать коллектив теоретическим основам бережливого производства, проведут диагностику предприятия и выберут производственный процесс для оптимизации.

«Каркас-Стандарт» — один из новейших производственных комплексов ЦФО в области технологии сборно-монолитного каркасного домостроения. Компания обладает функциями проектно-конструкторского бюро и строительно-монтажного управления.

В ходе стартовой встречи генеральный директор «Каркас-Стандарт» Дмитрий Воропаев озвучил цели и задачи, которые стоят перед коллективом на пути внедрения «бережливых» инструментов.

«Наше предприятие находится на этапе, когда изменения необходимы, чтобы сохранять конкурентоспособность на отраслевом рынке. Обучение сотрудников и применение полученных знаний непосредственно на производстве поможет взглянуть на процессы под другим углом, что, в свою очередь, позволит выявить все существующие потери и проблемы», — отметил Воропаев.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний.