Рязанская Госавтоинспекция объяснила выезд экипажей ДПС

Это связано с профилактическими мероприятиями.

Рязанская Госавтоинспекция объяснила выезд экипажей ДПС. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«2 мая в ряде СМИ и телеграмм-каналах опубликованы материалы о том, что в сторону Рязани „пролетели“ 20 машин ДПС с мигалками», — написали в сообщении.

Отмечается, что сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС осуществили выезд в районы Рязанской области с целью профилактики безопасности дорожного движения и пресечения грубых нарушений ПДД.

Подобные мероприятия продолжатся.