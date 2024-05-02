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«Рязаньгоргаз» подготовил Вечные огни ко Дню Победы

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили работы по ежегодному техническому обслуживанию мемориальных комплексов, подключенных к газопроводам на постоянной основе.

На обслуживании компании находятся три объекта: Вечный огонь «Монумента Победы», Огонь памяти на Скорбященском мемориальном комплексе и Вечный огонь в составе мемориала «Рязанцам, погибшим в локальных войнах».

Газовики очистили фильтры газораспределительных шкафов, исключили возможность утечек сварных и резьбовых соединений, очистили от нагара и отрегулировали работу горелок.

На мемориалах, работающих в непрерывном режиме, на время выполнения технических работ огонь был перенесен на временную горелку.

«Вечный огонь — главный символ Победы, который никогда не должен погаснуть. Техническое обслуживание оборудования мемориалов является почетной работой повышенной сложности, поэтому ее выполняют наиболее опытные и квалифицированные сотрудники», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Мероприятия по техническому обслуживанию, реконструкции и переводу на природный газ мемориалов с Вечными огнями проводятся в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», организуемой группой компаний «Газпром межрегионгаз» с 2015 года.

Справка.

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.