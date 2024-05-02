Почетные граждане Рязани озвучили названия остановок в общественном транспорте
«В муниципальном общественном транспорте Рязани в эти праздничные дни звучат голоса Почетных граждан города, известных рязанцев и наших защитников», — написал Артемов.
Почетные граждане Рязани озвучили названия остановок в общественном транспорте. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил мэр Рязани Виталий Артемов.
«В муниципальном общественном транспорте Рязани в эти праздничные дни звучат голоса Почетных граждан города, известных рязанцев и наших защитников», — написал Артемов.