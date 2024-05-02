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Апрель-2024 стал самым жарким в истории Рязани
По словам синоптика, апрель в этом году оказался на 3-5 градусов теплее климатической нормы в центральных областях Европейской России. Он отметил, что в Туле и Рязани месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.

Апрель-2024 стал самым жарким в истории Рязани. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, апрель в этом году оказался на 3-5 градусов теплее климатической нормы в центральных областях Европейской России.

Он отметил, что в Туле и Рязани месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.