Апрель-2024 стал самым жарким в истории Рязани

По словам синоптика, апрель в этом году оказался на 3-5 градусов теплее климатической нормы в центральных областях Европейской России. Он отметил, что в Туле и Рязани месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.

Апрель-2024 стал самым жарким в истории Рязани. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, апрель в этом году оказался на 3-5 градусов теплее климатической нормы в центральных областях Европейской России.

Он отметил, что в Туле и Рязани месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.