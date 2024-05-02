28-летнего рязанца задержали за распространение метадона
Возбуждено уголовное дело.
28-летнего рязанца задержали за распространение метадона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что в Рязань прибыл курьер для распространения запрещенных веществ.
В результате ночью на улице Бирюзова задержали 28-летнего мужчину и изъяли у него сверток с метадоном.
Преступник должен был изготовить около 100 свертков и сбыть их.
Возбуждено уголовное дело.