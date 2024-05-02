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28-летнего рязанца задержали за распространение метадона
Возбуждено уголовное дело.

28-летнего рязанца задержали за распространение метадона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что в Рязань прибыл курьер для распространения запрещенных веществ.

В результате ночью на улице Бирюзова задержали 28-летнего мужчину и изъяли у него сверток с метадоном.

Преступник должен был изготовить около 100 свертков и сбыть их.

Возбуждено уголовное дело.