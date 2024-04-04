ВС России нанесли удар по танковому училищу и механическому заводу в Харькове
Кроме того, под атаку попал вокзал, где в этот момент разгружался состав с военными и техникой.
ВС России нанесли удар по танковому училищу и механическому заводу в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.
Отмечается, что в учебное заведение недавно завезли иностранные танки с инструкторами. А на Мерефянском заводе производились и хранились дроны.
Кроме того, под атаку попал вокзал, где в этот момент разгружался состав с военными и техникой.