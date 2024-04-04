В Сапожке спустя семь лет после начала дела мужчину осудили за хранение патронов
По данным следствия, в 2017 году мужчина на открытой местности нашел 76 патронов с помощью металлоискателя. Найденные патроны он хранил у себя дома.
В Сапожке спустя семь лет после начала дела мужчину осудили за хранение патронов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2017 году мужчина на открытой местности нашел 76 патронов с помощью металлоискателя. Найденные патроны он хранил у себя дома.
Суд назначил 46-летнему сапожковцу наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев, возложив на него дополнительные обязанности.