Рязанская Госавтоинспекция предупредила жителей об ухудшении погоды

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/с.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила жителей об ухудшении погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг, 4 апреля в регионе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/с.

Температура воздуха по области ночью +4…+9°С, днем +9…+14°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.